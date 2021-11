La liste Alpha

Un fils de paysan pauvre dans une région isolée du Nord-Ouest du Mexique. Une jeune femme rwandaise rescapée du génocide des Tutsis. Un jeune bûcheron dans un camp d'abatage au fin fond de la forés indonésienne. A priori, rien ne semble relier les destinées de ces trois personnes... Et pourtant, il y a un point commun : un logiciel, surpuissant. testé par une société multinationale. Mais les choses ne se passent pas tout-à-fait comme prévu...ce qui amène le patron de l'entreprise informatique à imposer à son chef de projet le gel de l'expérimentation. Un groupe écologiste radical parvient néanmoins à subtiliser le logiciel, et entreprend de l'utiliser afin de parvenir à ses fins : un plan démonique se met dorénavant en place. Le jeune chef de projet, Patrick Doyle, est désormais engagé dans une course-poursuite désespérée afin d'éviter un cataclysme planétaire. Devant l'ampleur de la menace. les services secrets du monde entier se mobilisent. mais une responsable du groupe terroriste parvient à se fondre dans la nature. et à relancer son combat fanatique. Le face-à-face avec Patrick Doyle se révélera impitoyable...