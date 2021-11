Conjuration delta

Du Danemark à l'Espagne, de la Thaïlande au Brésil, tous les pays de la zone Europol et Interpol sont désemparés. En un peu plus d'un an, vingt-sept homicides. Le modus operandi se répète : une balle unique pour donner la mort, tirée en pleine tête, provenant toujours de la même arme. Aucun fil conducteur ne relie les victimes entre elles. Contacté par les responsables de ces organismes policiers, Patrick Doyle, jeune chef de projets de Terastar, va activer à nouveau la technologie, mais surtout ses neurones pour chasser les indices " oubliés " par le mystérieux tueur. Sa quête va cependant le mener à découvrir bien plus qu'un assassin : une incroyable organisation fondée deux siècles auparavant. Et dont l'objectif est terrifiant !