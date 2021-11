Irréparable

Avec ses belles maisons et ses rues bordées d'arbres, Ansley Park est l'un des quartiers les plus prisés d'Atlanta. Mais dans l'une de ces demeures parfaites, dans une chambre somptueuse d'adolescente, une jeune fille a été sauvagement assassinée. Sa mère gît au pied de l'escalier, après avoir tué à mains nues l'agresseur de sa fille. L'inspecteur Will Trent du Georgia Bureau of Investigation, dépêché sur les lieux, s'aperçoit vite que la police locale a commis une grave erreur, ennégligeant certains indices : quelque chose dans la traînée de sang, dans une preuve médico-légale, dans les yeux de la mère traumatisée. En quelques minutes, Trent prend le contrôle de l'affaire... et en découvre une seconde. Pour lui, cela ne fait aucun doute : une autre adolescente a disparu et le tueur court toujours.