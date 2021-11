Evelyn, la mère de Faith Mitchell, a passé quarante ans dans la police avant de prendre sa retraite. Elle répond toujours au téléphone. Sauf aujourd'hui. En arrivant chez elle, Faith découvre l'empreinte d'une main ensanglantée sur la porte. Elle semble oublier ce qu'elle a appris à l'école de police et bondit à l'intérieur en brandissant son pistolet : un homme gît au sol et un autre est tenu en otage dans la chambre. Aucune trace de sa mère. Pour la retrouver, Faith aura besoin de l'aide de Will Trent, son coéquipier, et du médecin urgentiste Sara Linton. Désormais, elle n'est plus une simple policière, elle est aussi un témoin, et, bientôt, une suspecte. Corruption financière, chantage, meurtres - son enquête dérange et menace de révéler ce que l'on cherche si soigneusement à étouffer. Et si, pour s'en sortir, Faith devait accepter que la vérité soit tue à jamais ?