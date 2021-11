Hors d'atteinte

La détective Lena Adams croupit dans une cellule étouffante du comté d'Elawah, en Géorgie. Murée dans le silence, elle est l'unique témoin d'un crime abominable : une femme brûlée vive dans sa voiture. Appelé à la rescousse par les autorités locales, le chef de la police de Grant County, Jeffrey Tolliver, se charge de sa collègue traumatisée - mais Lena, à la première occasion, disparaît. Jeffrey et sa femme, le médecin légiste Sara Linton, partent à sa recherche. Qui était la victime ? Que cherche à fuir Lena ? Et quels innommables secrets, enfouis depuis des générations, Jeffrey et Sara s'apprêtent-ils à débusquer, à leurs risques et périls ? Au sommet de son art, Karin Slaughter signe là le meilleur roman de la série « Grant County » dont le final rendra fous les inconditionnels...Le meilleur de la littérature criminelle. Michael Connelly.