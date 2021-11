C'est un jour comme les autres au poste de police de Grant County : on trie la paperasse, des écoliers viennent en visite guidée, le médecin légiste Sara Linton et le chef de la police Jeffrey Tolliver, un couple en crise, se frôlent, s'évitent. Deux hommes font soudain irruption, armés de pistolets-mitrailleurs. Panique, hurlements : c'est un carnage. Jeffrey s'effondre. Sara est prise en otage avec d'autres officiers et des écoliers. Violence gratuite ou vengeance personnelle ? Il y a bien longtemps, à plusieurs années d'intervalle, trois meurtres ont été commis, jamais élucidés. Mais chez Karin Slaughter, le passé ne meurt pas : il tue - et n'a de cesse de vous rattraper, inexorable, indélébile...