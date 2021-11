La vie paraît sourire à Will Trent, du Bureau d'Investigations de Georgia. Il vient de tomber amoureux et commence à enterrer son passé trouble lorsqu'une jeune étudiante disparaît et que son chef, Amanda Wagner, la directrice-adjointe du GBI, sans aucune explication, le tient à l'écart de l'enquête. Will s'interroge, les cas de disparitions se multiplient. Que faisait Amanda dans l'orphelinat désaffecté d'Atlanta où il a grandi ? Se recueillerait-elle, elle aussi, sur un lieu de mémoire ? Il semblerait que l'affaire qui a lancé la carrière d'Amanda, quarante ans plus tôt, ait soudain refait surface. Et les deux policiers vont devoir affronter les démons d'une enfance qui les hantent...