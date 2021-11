Qui est vraiment Joanne Haynes ? Aux yeux de sa coiffeuse, elle est une femme médecin, mère de cinq enfants. Pour le vendeur de beignets, elle est une romancière à succès. Et pour le caissier du supermarché, c'est une patiente atteinte d'un cancer qui subit une chimio. En réalité, toutes ces identités, Joanne les a inventées, ce ne sont que des alibis. La seule chose certaine, c'est que personne ne doit savoir qui elle est. Depuis des années, la jeune femme prend soin de se dissimuler sous de faux noms, de changer d'apparence. Alors quand une femme qui lui ressemble fortement est assassinée dans l'hôtel où elle travaille, Joanne sait que la menace est de retour et que son passé la rattrape. Quelqu'un a percé à jour ses secrets et il s'agit forcément d'un proche... Alors, à qui faire confiance lorsque votre vie n'est qu'un tissu de mensonges ?