La fille du diable

Comédienne de renommée internationale, Nathalie est devenue la maîtresse du chirurgien Alexandre Duplessis. Convaincue qu'il est mêlé à des malversations, elle fouine dans son ordinateur. Ce qu'elle découvre dépasse en horreur tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Poursuivie par des hommes de main du chirurgien, elle disparaît. Un an plus tard, le cadavre d'une femme est retrouvé dans un étang de Marolles-en-Sologne. Nicolas, trente-cinq ans, vient de subir un divorce difficile. Une vieille photo de maternelle lui rappelle qu'à l'âge de quatre ans, il était amoureux d'une petite Françoise. Comme il a besoin de se changer les idées, il décide de partir à sa recherche. Cette démarche insolite, apparemment sans danger, se révèle pourtant très vite inquiétante. Car Françoise n'a pas suivi le chemin de tout le monde. Peu à peu, Nicolas comprend qu'il s'est aventuré dans un monde impitoyable. Les Renseignements généraux tentent de le dissuader de poursuivre son enquête, les cadavres commencent à fleurir autour de lui. Tout devrait contribuer à le décourager. Mais Nicolas est obstiné, et surtout il déteste qu'on lui dicte sa conduite. Alors, il s'entête. Les énigmes se multiplient : qui est vraiment Françoise Camus ? A-t-elle un rapport avec l'inconnue de l'étang de Marolles ? Inexorablement, le piège se referme sur Nicolas et sa nouvelle compagne, la belle Laurence. Ils n'ont alors d'autre alternative que de traquer la vérité. Et ce qu'ils démasquent fait froid dans le dos... Bernard Simonay, dans la lignée de La Lande maudite, signe ici un thriller au rythme implacable.