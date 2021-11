La passagère clandestine

Quand Mifei rencontre Nicolas dans un port de Malaisie, ça ressemble au hasard. Elle a vingt-quatre ans et vit à Paris dans le XIIIe arrondissement. Il a trente-huit ans et tourne autour du globe sur un voilier déglingué. Elle est chinoise, il est français. Dans son appartement luxueux près de la place d'Italie, monsieur Yu sait que le hasard se manifeste aux esprits préparés. Dans sa Rolls Royce " Corniche ", l'Ukrainien Alexeï Melikhov ne comprend pas le jeu des Chinois. Sur le Princess Odessa, un cargo qui appartient à l'organizatsiya, Oleg s'impatiente. De Malacca à Barcelone, Mifei et Nicolas croiseront d'autres amis navigateurs hauturiers, un producteur de Hong Kong, une routarde espagnole, un diplomate hindou, un réfugié soudanais, un mercenaire anglais, un prince omanais, un plongeur belge, un voyou égyptien, un peintre grec, un policier parisien... Mais s'ils savent que les triades chinoises ou la mafia russe ne sont pas un mythe, ils découvrent que l'amour fou est un voyage hors du monde.