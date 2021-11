Inspecteur de la criminelle à Austin, Texas, Dan Reles a beau être un dur, la mort de son meilleur ami et collègue, Joe Velez, lui en a fichu un sacré coup. Mais personne n'aurait eu l'idée de faire le rapprochement avec l'assassinat d'une prostituée atrocement mutilée et encore moins avec la mort accidentelle d'un jeune militant des droits civiques écrasé par un bus municipal. Jusqu'au jour où les élites de la ville commencent à recevoir les parties manquantes du cadavre de celle qu'on a gentiment baptisée " Dirty Sally " faute de pouvoir l'identifier. Un vent de panique souffle alors dans la région et particulièrement dans les plus hautes sphères du pouvoir.