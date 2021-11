" Le jour où il reçut une balle dans la tête, les choses allaient étrangement bien pour Joe Kurtz. " Ainsi débute la nouvelle enquête du privé Joe Kurtz - qui heureusement a la tête dure. Touché par un tireur alors qu'il accompagnait son officier de probation, la charmante Peg O'Toole, qui restera entre la vie et la mort, Kurtz est bien décidé à découvrir qui était réellement visé - lui ou elle - et surtout à qui il doit la pire migraine de sa vie. Toujours en bisbille avec la mafia locale, il faut dire que Kurtz ne manque pas d'ennemis, parmi lesquels le nouveau don, Toma Gonzaga, et la belle Angelina Farino Ferrara, qui semble en vouloir à son corps - et peut-être à sa tête ? Si l'on ajoute à cette liste un justicier qui sème la zizanie entre les gangs et un tueur à gages qui hante les rues de la bonne ville de Buffalo, la semaine, décidément, ne sera pas de tout repos ! Apparu dans Vengeance (2001) puis Revanche (2004), le privé Joe Kurtz est le héros de la première série policière signée Dan Simmons.