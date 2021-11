Récemment sorti de prison, le détective privé Joe Kurtz pensait avoir réglé ses comptes avec la mafia locale. Mais il est toujours dangereux de jouer à, " œil pour œil, dent pour dent " avec les Familles italiennes. Pour preuve : Petit H, le dernier représentant du clan Farino, semble bien décidé à prendre sa revanche : un contrat plane sur la tête de Kurtz, qui se retrouve dans le collimateur de trois hommes de main. Et Joe ne doit sans doute pas attendre plus de câlins de la part de la sœur de Petit H, la belle Angelina Farino Ferrara, qui, après sept ans d'exil en Sicile, vient réclamer sa part du gâteau... Alors, quand un tueur en série aux identités multiples commence â mettre son grain de sel, c'est un déluge de plomb qui s'abat sur Buffalo... Revanche est un polar sauvage qui fonce comme un chien enragé, en dévergondant le roman policier traditionnel - et il a l'air d'aimer ça ! Personnellement, c'est le bouquin de Dan Simmons que je préfère. ", Joe Lansdale.