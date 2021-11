2035. Les Etats-Unis ne sont plus que les vestiges d'un passé glorieux. Un passé devenu le refuge d'une population sans espoir : une nouvelle drogue, le flashback, permet de revivre des souvenirs parfaits. Nick Bottom était inspecteur avant de devenir accro. Avant le décès de son épouse, Dara. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Pourtant, un milliardaire japonais lui demande d'enquêter sur le meurtre de son fils, six ans plus tôt. Pour découvrir la vérité, Nick va avoir besoin du flashback, qui lui permettra aussi de revoir Dara. Sauf qu'elle ne devrait pas se trouver dans ce passé-là...