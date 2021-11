Opération Fleming

Quand Amy Greenberg, jeune universitaire américaine, découvre par hasard un manuscrit signé Ian Fleming, auteur de James Bond et officier des forces navales britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, sa vie bascule. Très vite, Amy comprend que ce manuscrit relate des faits bien réels, et, implique de nombreuses personnes influentes, des deux côtés de l'Atlantique. De retour aux Etats-Unis, elle entame une course folle : résoudre l'énigme laissée par Fleming, tout en échappant à ceux qui veulent la faire taire à tout prix...