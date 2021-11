" Polar politique de haut vol au pays des volcans aux noms impossibles, Trahison projette son héroïne, une travailleuse humanitaire, dans un cénacle sexiste et cruel. " MARIE CLAIRE Après plusieurs missions humanitaires éprouvantes, Úrsúla accepte de remplacer au pied levé le ministre de l'Intérieur en attendant les prochaines élections. Elle découvre très vite que son administration n'est là que pour bloquer toutes ses initiatives. Traquée par un étrange SDF, en butte à un cyber harcèlement menaçant, elle lutte pour sauver sa vie de famille. Mais en qui pourrait-elle avoir vraiment confiance ? La trahison ne vient-elle pas toujours des plus proches ? Née en 1972, Lilja Sigurdardóttir est auteure de théâtre et de romans noirs. Sa trilogie (Piégée, Filet et La Cage), publiée chez Points, a été best-seller dans les pays scandinaves. Avec Trahison, couronné par le prix " Icelandic Crime Fiction 2019 " à Reykjavík, elle s'affirme comme la reine du suspense nordique. Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün