Reykjavik noir Tome 3

Femmes puissantes et fraudes massives constituent la toile de fond de ce thriller financier. Sous le coup d'une accusation d'évasion de capitaux, Agla se languit d'amour pour Sonia du fond de sa cellule. Son habileté et son flair sont pourtant intacts. Un industriel la contacte pour mettre ses compétences au service d'une enquête sur les manipulations suspectes autour du prix de l'aluminium. Agla sollicite à son tour Maria, journaliste d'investigation, pour mener l'action sur le terrain. Mafieux en col blanc, trafics de matières premières et de drogue : quelque chose serait-il pourri au royaume d'Islande ?