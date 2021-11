Reykjavik noir Tome 2 : Le filet

Il l'a retrouvée. Encore. Décidément, Sonja n'arrive pas à échapper à son ex-mari. De retour à Reykjavik, la jeune femme replonge dans le trafic de drogue et multiplie les déplacements aux quatre coins du monde pour pouvoir continuer à voir son petit garçon. Il faut dire que ses talents de passeuse sont précieux. Mais son exceptionnel sens pratique et son sang-froid la placent dans une situation inextricable. Pour s'en sortir, une seule solution : s'attaquer aux plus puissants des malfrats.