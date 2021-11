Comme des milliers de banlieusards, Charles Schine prend chaque matin le train qui l'amène à son travail, dans le centre de New York. La routine de la quarantaine a envahi sa vie : côté professionnel, il a trouvé sa place dans une agence de publicité; côté sentiments, il n'attend plus grand-chose d'une vie conjugale en hibernation. Puis, un jour, sa vie dérape. Le hasard lui fait rencontrer une femme d'une beauté singulière qui va faire voler ses habitudes en éclats. Ils se revoient, prennent un verre, dînent ensemble. Et ils ne se doutent pas que, pour eux, c'est le début de la descente aux enfers. "À coups de phrases courtes assénées comme des uppercuts, James Siegel mène son récit à un rythme d'enfer signant ici un thriller fébrile et teigneux. ". M B - Le Dauphiné Libéré