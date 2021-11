Ce qu'il reste d'un homme, au bout du compte ? Deux lignes, à la rubrique nécrologique. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire, et qu'il était aussi son associé, William Riskin, ex-détective privé septuagénaire, assiste à l'office funéraire. Une épitaphe et une vieille boîte à chaussures. C'est tout ce que laisse Goldblum. Mais c'est assez pour réveiller chez Riskin une curiosité professionnelle fossilisée. Son partenaire, lui, n'avait pas raccroché. Ses papiers révèlent même trois noms. Trois personnes âgées disparues. Et une piste vieille de cinquante ans : un étrange docteur français, responsable d'une centaine de meurtres pendant l'Occupation. Flairant une affaire hors norme, Riskin reprend du service pour un véritable voyage en enfer...