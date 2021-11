Bristol, 2009. Naomi a quinze ans et une vie de lycéenne tout ce qui a de plus normal. Jusqu'au soir où elle ne rentre pas. La panique, l'angoisse et la mobilisation policière n'y changeront rien. Un an plus tard, Naomi est toujours portée disparue. Sa mère, Jenny, envisage tous les scénarios possibles. Dévastée par le chagrin, elle ne renonce pas et cherche encore. Pour comprendre, elle doit tout apprendre de sa fille. Jenny décide alors à rebours de remonter le fil de cette vie qui prenait son envol loin d'elle. Découvrant peu à peu qu'elle ignorait beaucoup. Dont ces choses qu'elle aurait préféré ne pas savoir... " Jane Shemilt analyse avec perspicacité le fossé qui se creuse peu à peu entre adultes suroccupés et adolescents préoccupés. Un premier thriller enthousiasmant. " ELLE " Un livre terriblement sombre et fantastiquement prenant. " Grazia " Impossible de lâcher ce thriller avant la fin. " Femme actuelle