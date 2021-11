Le rideau orange

Propriétaire d'une vieille Concord cabossée, ex-cadre de l'industrie, séparé de sa femme, Jack Liffey n'est pas un héros. Il s'est pourtant taillé une certaine réputation en tant que détective privé, spécialisé dans les disparitions. C'est ainsi qu'il part à la recherche de Phuong Minh, une brillante étudiante d'origine vietnamienne. L'affaire le conduira dans le comté d'Orange, banlieue protéiforme de Los Angeles où les identités s'entrechoquent. Mais enquêter pour le compte de Vietnamiens est une chose, percer les secrets du " Petit Saigon " en est une autre. D'autant plus qu'un étrange personnage va croiser sa route : le mystérieux Billy Gudger est-il un maniaque cultivé et avide de reconnaissance, ou un individu perturbé à l'esprit encombré d'un fatras mystique ? Jack aura bien besoin de la présence électrisante de Tien Joubert Nguyen, étonnante femme d'affaires et femme tout court, pour trouver son chemin dans les méandres de la communauté vietnamienne, entre gangs et business. Il lui faudra aussi revenir " aux sources " et consulter le grand ancêtre de tous les privés, Philip Marlowe en personne, 93 ans, qui vit retiré dans les collines ! Sous le patronage de Chandler, John Shannon poursuit la saga de Jack Liffey, le héros de La Rivière en béton et de Faille fatale parus tous deux à l'Atalante. " Un livre aussi intelligent que surprenant... un thriller de premier ordre. " George P. Pelecanos