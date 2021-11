Une enquête de Kate McDougall : Le cercle des pénitents

Le Cercle des pénitents est une autre enquête de Kate McDougall, personnage principal du premier roman policier de l'auteure Johanne Seymour, Le Cri du cerf, paru en septembre 2005. Nous retrouvons Kate qui, après un arrêt de travail de six mois, reprend la barre et réintègre ses anciennes fonctions de sergent enquêteur au quartier général de Montréal, sous le commandement du lieutenant Paul Trudel, son ex-amant. Tout en luttant contre ses démons personnels, à travers la disparition de l'épouse d'un député, la découverte du corps mutilé d'une femme inconnue et une série de morts suspectes s'étendant sur plus de vingt ans, Kate McDougall découvrira que le fanatisme religieux existe ailleurs qu'aux États- Unis ou au Moyen-Orient. Il a sournoisement établi ses pénates chez elle, au Québec