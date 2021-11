Dans son ombre

Londres, 2001. L’Eglise, un service très particulier des Douanes britanniques, a surveillé pendant trois ans Albert William Packer, richissime homme d’affaires soupçonné d’appartenir à la mafia londonienne. Mais après un procès retentissant et plusieurs mois passés en prison, Packer est libéré, du fait de la défection d’un témoin clé. L’enquête est officiellement close, l’Eglise a échoué, mais le jeune Joey Cann se jure de ne jamais renoncer. Il sera désormais dans l’ombre de sa cible. Un jour, un homme est retrouvé mort à Sarajevo et Packer est forcé de se rendre en Bosnie. C’est dans ce pays exsangue et ravagée par la guerre que Joey va tenter de le piéger.