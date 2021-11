Demain est une autre vie

Jamie Byrne, au volant de sa voiture grille un feu rouge. Le choc est mortel. Il voit sa vie défiler devant lui : son seul regret, ne pas avoir su quitter la femme qui ne l’aime plus et lui a toujours refusé les enfants dont il rêvait. Jamie s’éveille en sursaut. Il est vivant, dans sa maison, et sa voiture est intacte. Une sublime jeune femme l’enlace et deux jeunes garçons lui sautent au cou. Jamie est incapable de prononcer un mot : cette femme merveilleuse et ces enfants, il ne les a jamais vus ! Rêve ou cauchemar ? Au bout d’un suspense mené à un rythme infernal, Jamie Byrne saura ce que sa quête lui réserve : la destruction finale, ou l’amour ultime.