Le Maître du Fight, un dangereux psychopathe, ne fera plus de victimes dans l'Institut de soins pour enfants phobiques. Erick Flamand et sa femme, Laura, qui l'ont neutralisé, n'ont qu'un tort : s'en réjouir, et croire que leur nièce Léa y sera en sécurité... Quand un disciple dépasse son maître sur l'échelle du mal, et que les pièges se referment sur lui, Erick n'a plus le choix : pour terrasser le monstre, il va devoir se battre sur tous les fronts... jusqu'à défier ses propres démons.