Le Gène de la révolte

Elles sont jeunes et attendent un enfant. Elles ne se connaissent pas et pourtant elles vont mourir dans les mêmes conditions. aussi fulgurantes qu'inexplicables. laissant un peu partout dans le monde la science et les enquêteurs impuissants. Un flic métis. violent et meurtri. une gynécologue rigide et passionnée, une femme, prix Nobel de génétique, et un journaliste désabusé... tous n'ont qu'une obsession : percer ce mystère, même si leur enquête doit les conduire au cœur de l'Afrique... ou de l'enfer. Thierry Serfaty met son expérience de médecin et sa parfaite connaissance des dernières expérimentations génétiques au service d'un suspense dont il joue en virtuose. Ce grand thriller dans la lignée de Jean-Christophe Grange s'impose comme le coup de maître d un jeune auteur au talent effrayant !