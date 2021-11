Bonne nuit maman

Seon-gyeong, criminologue et professeure à l'université, est sollicitée par un détenu jugé et condamné à mort. Cet homme, un tueur en série qui a assassiné treize femmes, veut lui parler— à elle seule. Seon-gyeong va devoir faire preuve de la plus grande prudence face à ce tueur hors norme, intelligent et manipulateur. Dans le même temps, son mari se voit contraint de faire venir chez eux sa fille née d'un précédent mariage. Une enfant de onze ans qui serre contre elle son ours en peluche, bouleversée par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels. Des décès pour le moins suspects, d'ailleurs... Le premier volet glaçant d'une trilogie bientôt adaptée en série par les producteurs de Downton Abbey.