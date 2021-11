Mortelle collection

Un homme vient de se réveiller d'un long coma. Lorsque l'infirmière lui rappelle les circonstances de son accident de voiture et lui apprend que sa femme n'y a pas survécu, toute l'horreur de la situation lui revient en bloc. La route Napoléon, la voiture grise qui les suivait depuis des heures, la queue de poisson, la chute dans le ravin. Il ne s'agit pas d'un accident. Mais d'une tentative de meurtre. Pourtant, qui pourrait vouloir du mal à Bertrand Cousin, paisible responsable des collections napoléoniennes dans plusieurs musées? C'est précisément ce que se demandent les deux agents de la CIA chargés de surveiller, de jour comme de nuit, ses moindres faits et gestes. Et l'équipe de la DST mandatée pour espionner les deux Américains n'en sait guère davantage. Une seule chose est sûre : le petit homme sans histoire les met sur la piste d'un autre petit homme de l'Histoire, dont la grandeur a traversé les siècles...