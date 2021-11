Le sang des dauphins noirs

L'existence de Rachel se partage entre deux combats : la défense de l'environnement et son fils, Sacha. Parce qu'elle a absorbé certains médicaments pendant sa grossesse, le petit garçon de 4 ans n'a jamais pu marcher et la jeune femme a décidé de lui consacrer désormais tout son temps et de trouver les responsables. Aujourd'hui, c'est donc sa dernière expédition avec son ONG. Mais alors qu'elle et ses compagnons tentent de sauver des dauphins noirs d'un massacre rituel aux îles Féroé, leur canot est soufflé par une explosion. Et ce n'est que le début d'une série d'événements qui risquent de brouiller les frontières entre les différents combats de la jeune femme...