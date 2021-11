Soleil noir

Promu sergent dans le nord de l'Argentine, Esteban Pantoja s'apprête à fêter son avancement en compagnie de sa femme et de sa fille. Pour eux, ce soir-là, tout va basculer... Adela est serveuse dans un bar de nuit de La Paz. Un boulot comme un autre, en attendant mieux. Depuis quelques mois, elle se bat contre des visions qui la hantent jour et nuit. Ils s'appellent Sergio, Kamila, Federico et Diego. Ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux. La vie... et un énorme conteneur, abandonné au coeur de la jungle. Rien ne les vouait à se rencontrer. Et pourtant, leurs destins sont liés. Tous vont être les témoin de la folie d'un homme. Car au plus profond de la forêt amazonienne, tapi dans son antre, un serpent attend heure...