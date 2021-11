Ne ferme pas les yeux

Une maison modeste dans une banlieue de Manchester. Aucun signe de vie derrière les fenêtres poussiéreuses. Pourtant, c'est bien là que vit Robin, recluse, occupant ses journées à faire du sport jusqu'à épuisement et à maltraiter son corps avec des exercices punitifs. La jeune femme est encore hantée par son enfance brisée, quand sa famille s'est disloquée et où on l'a arrachée de force à sa soeur jumelle. Des années plus tard, Robin n'a toujours pas surmonté cette séparation et elle n'a plus aucun lien social. Alors, pour s'occuper, elle observe les voisins d'en face. Au moins, il s'agit d'une famille unie et heureuse. En tout cas, c'est ce qu'elle croit jusqu'au jour où elle voit les drames de son enfance se reproduire sous ses yeux. Elle pourrait faire quelque chose si elle n'était pas tétanisée par la peur d'un danger qu'elle sent de plus en plus proche... Paranoïaque et envoûtant : un grand thriller psychologique.