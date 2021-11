A première vue, Lola n'est que la jolie copine un peu effacée de Garcia, le chef des Crenshaw Six, un petit gang de South Central, la banlieue ultra chaude de Los Angeles. Or les apparences sont trompeuses car, en vérité, c'est Lola qui donne les ordres. Grâce à son sens de la tactique - et sa capacité à répondre à la violence par le sang -, Lola est sur le point de se faire un nom. Mais suite à un deal avorté, sa tête est mise à prix. Lola, aux prises avec ses propres démons et contradictions, pourra-t-elle s'appuyer longtemps sur ce qui faisait sa force jusque-là : la double invisibilité due à son sexe et sa couleur de peau ?