La minute de vérité

Jack Newlin, riche et séduisant avocat d'affaires de Philadelphie, a-t-il tué sa femme, comme il le prétend ? Pour la police, cela ne fait aucun doute. D'autant plus qu'il s'est livré spontanément et que son mobile est clair : sa femme, à qui il devait sa fortune, ne l'aimait plus et avait décidé de divorcer. Pour Mary DiNunzio, jeune avocate, cette première affaire semble trop simple : elle est persuadée que Jack ment. Or pourquoi mentir quand on n'est pas coupable ? Qui son client tente-t-il de protéger en s'exposant avec détermination à un verdict inéluctable ? Quand sa brusque mise à l'écart aura mené Mary sur le chemin de la vérité, elle ne sera pas loin de découvrir qu'il est des machinations dont l'enjeu vaudra toujours plus que la vie des innocents. Fussent-ils avocats...