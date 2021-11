Ta vie contre la mienne

Physiquement, Bennie et Alice, des jumelles homozygotes, sont de véritables sosies. Mais, si l'on excepte cette ressemblance, les deux soeurs n'ont strictement rien en commun : enfance, caractère, ambitions, tout les sépare. Alors que Bennie mène une vie de rêve, à la tête d'un des plus importants cabinets d'avocats de Philadelphie, Alice est à la dérive, entre petits boulots et embrouilles sentimentales. Trop de jalousie, de colère et de haine : un soir, Alice échafaude un plan. Après tout, elle aussi a droit au bonheur...