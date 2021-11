Tuez-le si vous voulez

Sarabande de trahisons au coeur d'un village de la Drôme... Machéronte-le-Château est un des plus beaux villages perchés de l'Hexagone. Un petit coin de la Drôme où la vie s'écoule paisiblement, sans secret. Alors quand le fils du maire s'amourache de la jolie Lucile, tout le monde sait la colère du père face à cette idylle. Pour le riche industriel, il est hors de question que son fils épouse cette fille de rien. Même s'il elle est enceinte. Quand Lucile est retrouvée morte dans les bois, les soupçons se portent naturellement sur le maire, mais sans résultat. Vingt-trois ans plus tard, le père de Lucile, jouant la date de naissance de sa fille à l'Euromillions, remporte le jackpot. Cent cinquante millions, plus qu'il n'en faut pour réaliser ses rêves, vengeance en tête.