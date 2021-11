Une enfant disparaît. Deux versions du drame. Une seule vérité. Harriet avait confié sa fille à sa meilleure amie Charlotte pour un après-midi à la kermesse de l'école. Charlotte est persuadée de n'avoir quitté Alice des yeux qu'une fraction de seconde. Le temps pour la fillette de se volatiliser. Dévastée, Harriet ne peut plus envisager de revoir Charlotte. Elle ne lui fera sans doute jamais plus confiance. Mais elle n'aura pas le choix. Car, deux semaines plus tard, les deux femmes sont convoquées par la police pour être interrogées séparément. Il semblerait que chacune d'elles ait des choses à se reprocher... "Un des thrillers les plus aboutis que j'aie jamais lus". Amy Lloyd, auteure de Innocente. "Impossible d'aller dormir avant de connaître la fin". Hollie Overton, auteure de Baby Doll.