"Pourquoi rouvre-t-on cette affaire si longtemps après ? Sûrement un ordre d'en haut. Le préfet ? Un député ? Le président de la République ? Le pape ? Inutile d'y penser. Il faut respecter la consigne de la plus grande discrétion ! Le seul à connaître la véritable raison de ma présence, c'est ce maire logorrhéique, un vrai moulin à paroles. Pourtant je n'ai pas le choix, ses propos sont le seul moyen de reconstituer ce qui s'est passé, l'année où Rosetta a été tuée : le seul espoir de découvrir quelque chose. Je ne peux qu'écouter." Dans un village perdu du Piémont, un commissaire enquête sur la mort tragique de Rosetta, survenue quelque vingt ans plus tôt. Affaire de famille ? Crime politique ? Fausses pistes, renseignements sibyllins, mythologie locale l'enquête progresse tant bien que mal dans un milieu hostile et fermé. Pénétrant peu à peu dans le labyrinthe du passé que l'on a effacé à dessein, parviendra-t-on à reconstituer la vérité ?