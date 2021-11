Petits meurtres entre associés

Dans la Compagnie Assurance Probité & Justice, on ne meurt pas impunément. Le lieutenant de police Paul Cerezo, alias Cerise, en est d'autant plus persuadé que cette société lyonnaise a des règles bien curieuses. Sous prétexte d'autogestion, les Associés se sont divisés en factions aux étranges noms de guerre. Entre les nostalgiques de l'idéal libertaire et les tenants de la bonne vieille hiérarchie traditionnelle, la haine est tenace... et Cerise en ancien anarchiste convaincu, en oublierait presque son impartialité. Flanqué de son adjoint féru d'informatique, il acquiert progressivement la conviction d'avoir affaire à un tueur en série génial... et spécialiste des entreprises. Mais arrivera-t-il à le démasquer avant que tous les Associés y passent ? Rien n'est moins sûr tant les cadavres s'accumulent !