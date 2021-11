L'héritage de Vinci

C'est par hasard que Vance Erikson, expert en histoire de l'art, découvre que deux pages d'un codex rédigé par Léonard de Vinci ont été habilement falsifiées. Il réalise que ces manuscrits dissimulent sans doute l'un des plus grands secrets détenus par le génie de la Renaissance. Un secret que Vance n'est bientôt plus le seul à vouloir découvrir... Qui sont les inquiétants Frères élus de Saint-Pierre reclus dans leur monastère italien ? Et quel est le rôle de la légation de Brême, cette confrérie réunissant de puissants industriels ? Traqué, Vance Erikson se retrouve malgré lui au coeur d'une conspiration remontant aux tout premiers temps du christianisme.