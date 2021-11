La " main du mort ", c'est, au poker, une paire d'as et une paire de huit, main que tenait le célèbre Wild Bill Hickok lorsqu'il fut abattu d'une balle dans le dos. Et pourtant, il prenait toujours la précaution de jouer adossé à un mur, pressentant sans doute sa fin... On comprend pourquoi, pour les habitués des tables de " Texas Hold'em ", cette main est la pire qui soit. Otto Penzler, l'éditeur américain bien connu des anthologies Moisson noire, a rassemblé dans ce recueil des nouvelles inédites associant littérature policière et poker. Chacun des quatorze auteurs, parmi lesquels Michael Connelly, Joyce Carol Oates, Rupert Holmes, Christopher Coake, Walter Mosley et Peter Robinson, a imaginé une histoire sans autre contrainte que celle d'être liée à ce jeu. Le résultat est une étonnante mosaïque de voix et de tons : on trouvera aussi bien des parcours initiatiques d'adolescents que des enquêtes criminelles (dont une déclenchée par un rêve), ou des plongées dans des milieux spécifiques allant des grandes chaînes de télévision au show-business en passant par l'école. Comme le remarque le champion de poker Howard Lederer, qui a signé la préface, le poker ne vieillit pas car ses vrais enjeux, l'argent, l'amour, la mort, sont éternels. Sur le terrain de la fiction, La Main du mort est toujours gagnante.