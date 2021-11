Liquidation

Nick Stefanos, responsable de la publicité des magasins Nutty Nathan, connaît toutes les ficelles du business du matériel électronique. Les prix à tout casser et les affaires véreuses ont aussi fait partie de sa vie. Le jour où un des gamins employés au stock disparaît, ça n'étonne pas Nick : c'est encore une de ces têtes brûlées qui s'est tiré pour le fric et la vie faciles. Seulement ce Jimmy Broda rappelle à Nick sa jeunesse disparue: douze ans plus tôt, lui aussi était un punk en colère marchant à toute berzingue au speed metal. Alors quand le grand-père du gamin fait appel à Nick pour le retrouver, le chef de pub devient détective amateur et part en qu Je son propre passé.