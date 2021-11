Un nommé Peter Karras

Dans cette authentique saga américaine, Pelecanos utilise une fois encore son sens narratif, son goût du détail et sa parfaite connaissance de Washington DC pour nous décrire une longue tranche de vie d'un groupe de camarades, et plus particulièrement de deux d'entre eux : Peter Karras, fils d'immigrants grecs et Joe Recevo, né de parents italiens. Pelecanos les suit de 1933 à 1959, de l'enfance à l'âge adulte. De la Grande Dépression des années 30 jusqu'à la Seconde Guerre et au-delà. Dès l'enfance, Peter et Joe s'affrontent et se respectent. Ils se retrouveront dans des camps opposés. Ce récit à la fois chaleureux et sombre est l'occasion pour Pelecanos de nous livrer quelques magnifiques passages lyriques mais sans emphase, sur l'amitié, l'honneur et la trahison. The Big Blowdown traite du Bien et du Mal, de leurs différents visages... ou de leurs masques...