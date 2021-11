Anacostia river blues

Après s'être copieusement saoulé la gueule, Nicolas Stefanos, détective privé à Washington, s'endort dans un parc au bord de l'Anacostia River, affluent du Potomac coulant à l'est de Washington. C'est là que, dissimulé derrière une haie, il va entendre une voiture arriver et un homme lancer une phrase lapidaire : " Tu as toujours été une merde, maintenant essaie de crever comme un homme ", suivie d'un cri et d'un " plouf " sourd. Voilà comment Nicolas Stefanos commence à enquêter sur le meurtre de Calvin Jeter, abattu d'une balle dans la tête et abandonné dans l'eau boueuse de l'Anacostia. Un garçon de dix-sept ans qui a quitté l'école à seize. En apparence, un règlement de compte entre dealers. Seulement, Calvin Jeter est " clean " et les tueurs à gages n'utilisent pas le silencieux... L'Anacostia verra passer d'autres cadavres avant qu'il ne découvre la vérité.