Le bien ou le mal, la justice ou la vengeance, la guerre ou la paix ? Du Groenland à Tel Aviv, en passant par Copenhague et Paris, nous voici plongés dans une réalité qui est la nôtre, dont on soupçonne l’existence mais qu’on préfère ignorer. AURORA : c’est le nom du consortium qui fait main basse sur des réserves de pétrole et de gaz dans le Grand Nord. Son fondateur, un ancien nazi visionnaire, est protégé par des faucons américains et certains hauts responsables de l’Otan. Mais quand les intérêts stratégiques, les appétits économiques et les folies idéologiques se mêlent, l’histoire chemine vers son crépuscule. Il sera taché de haine et de sang. Qui réglerait cela proprement ? Une équipe du Mossad, apparemment en sommeil. Des agents menés par un homme qui a toutes les audaces et tous les talents - sauf celui de résister parfois à la mélancolie. C’était sans compter sur les traîtres. Ceux qui se croyaient les prédateurs deviennent alors des proies. Une intrigue géopolitique glaçante, menée tambour battant.