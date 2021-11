Code Mercury

Simon a seize ans. Il est autiste et ne fait de mal à personne. Il vit dans un univers fermé où les chiffres sont les maîtres et dont il est le génie. En jouant, il a percé le code ultra-secret de la National Security Agency. Depuis, bien des gens veulent attenter à sa vie : les membres d'une ténébreuse organisation gouvernementale, et Keiko Kimura, une redoutable tueuse à gages qui joue du rasoir, comme les femmes d'autrefois jouaient de l'éventail, pour le compte de mystérieux commanditaires. Heureusement, Art Jefferson, l'agent spécial du FBI de Chicago, est là pour le protéger et pour tenter de résoudre l'affaire la plus monstrueuse de sa carrière... surtout que personne ne souhaite qu'il réussisse. Un livre époustouflant, à la fois " technothriller " et roman noir, aujourd'hui porté à l'écran par Harold Becker avec Alec Baldwin et Bruce Willis dans les rôles principaux.