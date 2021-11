Au-dessus des lois

Jeune avocat d'affaires promis à un bel avenir, Duncan Riley voit sa carrière faire un bond lorsqu'on lui attribue un nouveau client, Roth Properties, et qu'il noue une relation amoureuse avec Leah Roth, la fille du patriarche. Les accidents de chantier ne manquent pas à New York et le géant de l'immobilier lui accorde toute sa confiance pour limiter les dégâts juridiques. Jusqu'au jour où, défendant gratuitement un immigré accusé du meurtre d'un vigile, Duncan en vient à soupçonner la puissante entreprise. Corruption, expulsions forcées, assassinats : sous les buildings, peut-être, le prix du sang... Et pour Duncan : l'heure du choix.