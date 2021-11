Licencié d'un grand cabinet d'avocats d'affaires à la suite d'une sordide histoire de drogue, Joel Deveraux use sa robe sur les bancs des comparutions immédiates. Commis d'office à Brooklyn, il enchaîne les dossiers les plus minables – jusqu'à sa première affaire de meurtre. Suspect noir, victime blanche : le procès s'annonce compliqué pour la défense. Associé à Myra Goldstein, une avocate talentueuse et cassante, Joel va vite apprendre que la vérité, au tribunal, importe moins que la vraisemblance. Après tout, seul compte le verdict… « Verdict offre un passionnant laissez-passer dans les arcanes de la justice. Et livre une intrigue policière terriblement addictive. » Grazia « Une fois que vous aurez ouvert ce livre, vous ne pourrez plus le refermer. » The Washington Post