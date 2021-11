En mai 1983, à la veille d'élections générales que la Dame de fer et le parti conservateur s'apprêtent à remporter triomphalement, la petite Hazel Atkins est enlevée à Morley où, en 1974, Clare Kemplay avait disparu. Même si la police refuse d'établir un lien entre les deux affaires, d'autres victimes disparues avant Clare refont inévitablement surface : Susan Ridyard et Jeanette Garland. On s'en souvient, c'est sur ces affaires qu'enquêtait le journaliste Edward Dunford. Dans ce dernier volume de sa tétralogie, David Peace dévoile la face cachée de ces années noires. Le récit s'articule autour de trois personnages déjà rencontrés : John Pigg Ott, aujourd'hui chargé de préparer le procès en appel de Michael Myshkin (condamné dans l'affaire des fillettes disparues), s'efforce de reconstituer les événements qui ont bouleversé sa vie, en tant qu'avocat et fils d'un policier qui s'est suicidé ; le superintendant Maurice Jobson, en une longue succession de flash-backs, raconte comment, à partir de la disparition de Jeanette Garland, un groupe de policiers s'est laissé entraîner dans la corruption et la violence ; enfin, BJ, mouchard et éternelle victime, doit se résoudre à accepter la protection des flics véreux, avant de se livrer, en désespoir de cause, à un ange démoniaque qui semble tirer dans l'ombre toutes les ficelles. Chacun est engagé dans une course désespérée qui ne peut se terminer que dans l'apocalypse. 1983 est la digne conclusion d'un cycle criminel sans équivalent dans la littérature anglaise.