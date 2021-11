Les expats

Connaissons-nous vraiment les personnes qui partagent notre vie ? Cette question, Kate se la pose souvent, elle qui n'a jamais révélé à son mari Dexter qu'elle travaillait pour la CIA. Quand celui-ci est muté au Luxembourg, Kate est ravie. En quittant Washington, elle va enfin pouvoir raccrocher son tablier d'agent, prendre un nouveau départ avec sa famille. Mais une fois intégrée dans le milieu très cosmopolite des expatriés, kate sent rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi Dexter est-il si évasif sur son nouveau poste, et qui sont réellement Julia et Bill, ce couple d'Américains qui cherchent leur amitié de façon si appuyée ? Paranoïa ou instinct ? En tout cas, Kate est certaine d'une chose : si elle a pu garder tant de secrets si longtemps, n'importe qui peut mener une double vie...